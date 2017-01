Danneel Harris : La star des Frères Scott s'affiche (enfin) avec ses jumeaux

L'année 2017 a commencé de la plus belle des façons pour l'actrice américaine Danneel Harris, ex-star de la série Les Frères Scott, et son mari Jensen Ackles, le beau gosse de la série Supernatural. Ils ont accueilli des jumeaux le 2 décembre dernier. Le comédien vient de dévoiler une photo...

À quelques jours de Noël et de la nouvelle année, le couple ne pouvait être plus comblé de joie. Et pour cause ! Le 2 décembre, la femme de l'acteur accouchait de jumeaux, un garçon et une fille, qu'ils ont prénommés Zeppelin Bram et Arrow Rhodes. Jensen Ackles a depuis posté une première photo très touchante de sa petite famille sur Instagram, le 9 janvier. "#famille #heureuseannée2017", a-t-il notamment commenté en légende de son cliché. L'acteur de 38 ans et son épouse de 37 ans, qui se sont mariés en 2010, sont déjà les parents de la jeune Justice, âgée de 3 ans.