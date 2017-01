Dany Boon transformé : "J'ai fait beaucoup de musculation"

Quand Dany Boon s'implique, c'est à 100% ! En plus d'être réalisateur, scénariste et producteur de Raid Dingue, il est également l'acteur principal au côté de l'héroïne du film, Alice Pol. Pour cette comédie, dans laquelle il incarne un formateur du RAID, il a suivi un entraînement à la hauteur de sa fonction, qui a entraîné chez lui une véritable transformation physique. Il en parle dans Télé Poche.

"J'avais un régime alimentaire strict à base de blanc de poulet, de fromage blanc à 0% et d'ananas. Pas glamour ! Et j'ai fait beaucoup de musculation. Cent pompes, matin et soir, cinquante tractions par jours. Mon corps s'est transformé au bout de deux mois, mais il faut dire que, dans ma jeunesse, j'ai fait de la natation et du cyclisme, alors les muscles sont revenus assez vite. Je me suis entraîné d'arrache-pied pour ne pas décevoir les coachs du RAID", raconte Dany Boon au magazine spécialisé en télé.

L'investissement dans son travail du célèbre Ch'ti – qui n'aime pas l'image du Nord que véhicule la télé-réalité du même nom – ne l'empêche de consacrer beaucoup de temps à sa famille. Marié à Yaël et père de cinq enfants, avec qui il vit à Los Angeles, il a décidé de ralentir un peu la cadence. Il a ainsi décidé d'arrêter le one-man show, alors que son dernier spectacle, Hauts-de-France, s'achève : "J'ai besoin avant tout de profiter de ma famille. Les enfants, ça grandit tellement vite !"

Au cinéma, il sera sur tous les écrans dès le 1er février dans Raid Dingue, l'histoire d'une flic, distraite, rêveuse et maladroite, qui rêve d'être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID... On vous laisse imaginer la suite !