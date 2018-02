Dany Brillant, son "grave souci de santé", un mensonge ? Il s'explique...

Il y a quelques jours, Dany Brillant confiait avoir eu "un grave souci de santé" qui lui avait inspiré un titre Quand tu entendras ma chanson. Sauf qu'apparemment, le chanteur crooner aurait un peu menti...

Samedi 3 février, invité sur le plateau de Thierry Ardisson pour Salut les Terriens !, l'iconique chanteur de 52 ans a été questionné sur fameux problème de santé. Et apparemment ce n'était pas aussi grave que cela... "Non mais c'est un peu exagéré. C'est vrai que j'ai eu un petit souci mais qui s'est vite réglé."

En gros, Dany Brillant a en réalité eu un coup de fatigue après avoir "un peu cédé aux sirènes du théâtre en 2011" avec une grosse tournée. Peu expérimenté dans ce registre, il dit avoir "forcé un peu sur le truc" et avoir été "surmené" et ensuite déprimé. "Donc vous n'avez pas eu de maladie grave en fait ?", lui assène l'homme en noir, ce à quoi Dany Brillant répond d'un non rassurant et jovial.

Heureux de faire son retour après quatre ans d'absence dans les bacs depuis la sortie de Le dernier romantique, Dany Brillant avait récemment confié que ces dernières années n'avaient pas été roses pour lui. "Depuis quatre ou cinq ans, j'ai un passage à vide, avait déclaré l'artiste. Nathalie [sa femme, ndlr] a toujours été et est toujours là."