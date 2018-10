Dave, parrain d'un fille de Marc-Olivier Fogiel, avait des "réserves sur la GPA"

Dans Qu'est-ce qu'elle ma famille ?, paru chez Grasset, Marc-Olivier Fogiel s'intéresse à la GPA éthique, la gestation pour autrui telle qu'elle est pratiquée en Californie. C'est par ce biais que le journaliste et son époux, le photographe François Roelants, ont fondé leur famille. Les petites Mila et Lily sont respectivement âgées de 7 et 5 ans. Pour raconter sa famille et présenter son livre, Marc-Olivier Fogiel a accordé de nombreuses interviews, dont un entretien à Purepeople. La star de RTL Soir et son mari ont même pris la pose en couverture de Paris Match. Cette semaine, le magazine Gala nous propose une interview croisée entre Fogiel et Dave, son meilleur ami. Parrain de Mila, le chanteur de 74 ans a accompagné leur couple dans son parcours...

Dave évoque avec beaucoup de sincérité sa première réaction négative quand Marc-Olivier Fogiel lui a confié vouloir avoir des enfants et envisager la GPA. "Vous savez, j'ai 74 ans, j'appartiens à une génération d'homos qui ne se sont jamais posé la question du mariage ou de la procréation. (...) Mes réserves se portaient sur les histoires d'argent et d'encadrement de la GPA." Marc-Olivier Fogiel a été très transparent sur cette question : un parcours de GPA représente un investissement de 100 000 euros. Une somme qui sert avant tout à payer les avocats, les frais médicaux et à dédommager la donneuse d'ovocyte et la mère porteuse. C'est aussi cette dernière qui choisit le couple pour qui elle portera un enfant.

J'appartiens à une génération d'homos qui ne se sont jamais posés la question du mariage ou de la procréation

Rassuré sur ces interrogations légitimes, Dave a accompagné ses amis dans leur aventure : "Le fait que des enfants puissent être autant désirés, de voir aujourd'hui deux petites filles si joyeuses, si bien dans leur peau, je trouve cela tellement épatant !" Dave sortira l'année prochaine un nouvel album produit par Renaud. Il a tenu à en dévoiler un premier extrait pour la sortie du livre de Marc-Olivier Fogiel. La Fille aux deux papas est une chanson inspirée par sa filleule, Mila : "Son propos n'est pas de défendre la GPA, non, mais simplement de raconter l'amour pour les enfants qui sont là..." Cette chanson touche beaucoup Marc-Olivier, notamment quand Dave chante : "Dans son coeur tout est clair." Car ses fillettes connaissent tout de leurs origines. "François et moi, nous ne leur avons jamais rien caché, elles grandissent dans une totale transparence, au sein d'une famille élargie qui compte des oncles et tantes, de nombreux cousins, des grands-parents. Mila est à l'aise avec ses origines, tout en ayant conscience d'avoir une spécificité, mais comme tellement d'autres enfants !" Et Dave est un parrain "farceur", selon Marc-O, et sous le charme de sa filleule : "J'entends Mila m'appeler parrain, je trouve cela très, très touchant. Notre lien est vraiment mignon."

Marc-Olivier Fogiel n'est pas le seul à adorer la nouvelle chanson de Dave : "C'est un témoignage tellement beau que ma maman, qui est actuellement hospitalisée, en lit les paroles quand elle a une baisse de moral et cela lui permet de repartir..."

