David Duchovny toujours aussi in love de sa bombe... de 33 ans sa cadette

Il était jusqu'ici discret sur cette question, mais cela fait un peu plus d'un an que David Duchovny n'est plus un coeur à prendre. Ce dernier vibre pour Monique Pendleberry... une jolie étudiante de tout juste 25 ans. Toujours est-il que depuis 14 mois, la jeune femme et l'acteur-star de X-Files sont inséparables.

Dimanche 19 août 2018, comme en attestent les photos du Daily Mail, Duchovny et sa compagne de 33 ans sa cadette ont passé la journée sur une plage de Malibu, avec quelques amis communs. On a notamment vu la belle au corps sculptural jouer à la balle avec Brick, le chien récemment adopté par la star hollywoodienne.

Étudiante à l'université de Californie à Irvine, Monique est aussi une ancienne footballeuse. En revanche, les sources sont discordantes quant à sa rencontre avec l'acteur de 58 ans. Pour certains, elle aurait été présentée au comédien par la fille de ce dernier, Madeleine (19 ans). Pour d'autres, il l'aurait rencontrée au SunLife Organics Juicery, où elle travaillait à l'époque, et serait tombé sous son charme.

Amoureux et visiblement comblé, David Duchovny a définitivement laissé derrière lui des années compliquées, entre sa cure de désintox en 2008 pour soigner son addiction au sexe qui avait brisé son couple, puis sa rupture définitive avec l'actrice Tea Leoni en 2011. Le divorce a été acté en décembre 2014.