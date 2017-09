David Foster (67 ans), in love de Katharine McPhee (33 ans) ? Sa fille s'en mêle

Un an après son divorce avec Nick Cokas, dont elle s'était séparée en 2013 après la révélation de sa liaison avec le réalisateur de sa série Smash Michael Morris, Katharine McPhee fricoterait-elle aujourd'hui avec un homme âgé de trente-quatre ans son aîné, le producteur David Foster ?

C'est en tout cas la rumeur qui se propageait depuis quelques semaines après que le site E! News avait affirmé en mai dernier que le duo s'était montré "très intime" au cours d'un dîner à Malibu, s'embrassant "à plusieurs reprises sur la joue". Une démonstration d'affection qui n'avait finalement rien de romantique...

David Foster (67 ans) et Katharine McPhee (33 ans) ont toujours eu une relation privilégiée depuis que cette dernière a été révélée par le télé-crochet American Idol en 2006. Fasciné par le talent de la chanteuse qui est également actrice, le compositeur l'avait prise sous son aile, collaborant plusieurs fois à ses côtés pour de nouveaux projets.

Je suis très contente de ma nouvelle belle-mère

Mardi dernier (19 septembre), c'est d'ailleurs ensemble que Katharine McPhee et David Foster ont participé à la troisième édition du gala annuel du Grammy Museum, événement célébré à Los Angeles. Le duo n'avait pas assuré le déplacement en tête-à-tête puisque l'une des filles de David Foster, Erin (35 ans), les accompagnait. Et c'est aussi lors de cette soirée que cette dernière s'est emparée de son compte Instagram pour publier des images de Katharine McPhee et David Foster, notamment lors de leur passage sur scène où ils ont interprété une chanson en duo. "Mes parents", a-t-elle écrit en commentaire. "Je suis très contente de ma nouvelle belle-mère", a-t-elle ajouté sur un cliché où Katharine McPhee est vue en train de discuter avec David Foster. Autant de commentaires qui venaient ajouter de l'huile sur le feu des rumeurs... Mais pas pour longtemps.

Après ces publications, un démenti a été publié par le magazine People pour mettre un terme aux spéculations. "Rien de tout ça n'est vrai. Erin est une pince-sans-rire et ces commentaires sarcastiques sur Instagram étaient adressés à tous ceux qui ne peuvent pas s'empêcher d'imaginer que son père et Kat sont plus que collègues, collaborateurs et amis de longues date, s'imaginant qu'il y a une grande histoire d'amour. Ils ne peuvent même pas interpréter un duo sans que les gens spéculent sur un mariage imminent. Erin se moquait des gens qui tirent des conclusions hâtives", a-t-on glissé. Voilà qui est dit !