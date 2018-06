David Ginola et sa belle Maeva : 1re sortie publique depuis la naissance de bébé

Ils sont rares en public mais c'est bien l'invitation du Marrakech du rire que David Ginola et sa jeune chérie, la très belle Maeva Denat, ont acceptée. Les deux tourtereaux étaient présents au spectacle, posant lors du traditionnel photocall, puis à l'after party.

Il s'agissait de leur première apparition ensemble depuis la naissance de leur fille qui a vu le jour le 21 février 2018. Vêtu d'une élégante robe de soirée noire, le jeune mannequin de 29 ans semblait avoir retrouvé ses formes et sa splendeur d'avant-grossesse. Et c'est visiblement amoureux que les deux complices ont pris la pause.

Après avoir passé vingt-cinq ans aux côtés de Coraline, avec qui il s'est marié en 1991 pour divorcer en 2016 – entre-temps, il ont eu deux enfants, Andréa (né en 1991) et Carla (née en 1993) –, David Ginola a retrouvé l'amour auprès d'une femme de vingt-deux ans sa cadette. La belle Maeva Denat. mannequin et mais aussi artiste, est franco-vietnamienne, a grandi dans le Sud de la France et est aujourd'hui installée à Paris, aux côtés de son homme, ex-playboy des terrains de football passé notamment par le PSG, et leur fille.