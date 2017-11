David Goffin : Sa sublime Stéphanie a mis sa carrière entre parenthèses pour lui

David Goffin affronte plusieurs de ses amis français en finale de la Coupe Davis qui se déroule les 24, 25 et 26 novembre. Parmi eux Lucas Pouille et Pierre-Hughes Herbert. En forme en cette fin de saison – il a accédé à la finale du Masters de Londres, battu par Grigor Dimitrov –, le tennisman belge de 26 ans n'enchaîne pas les tournois seul. Le diable rouge peut compter sur la présence de sa plus fidèle supportrice à chacun de ses matchs, sa ravissante compagne Stéphanie Tuccitto.

En couple depuis 2012 avec David Goffin, la jeune Belge de 26 ans se fait régulièrement remarquer dans les gradins, notamment lorsqu'elle soutient aussi les joueurs français. Etudiante en journalisme à l'université de Liège, la très jolie brune a choisi de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour suivre son compagnon sans cesse en mouvement. Très proche des Françaises Clémence Bertrand, compagne de Lucas Pouille, de Julia Lang, compagne de Pierre-Hughes Herbert, Stéphanie Tuccitto s'est récemment confiée sur son statut de femme de tennisman dans un entretien accordé à L'Equipe le 22 novembre.

La jeune Belge y expliquait notamment comment elle a appris à adapter son comportement en fonction du programme de son homme et de son humeur. Énergique et volubile, elle se doit de se canaliser pour ne pas perturber la concentration de David Goffin. "La veille du match, on est au resto, tout va bien et à 22 heures, c'est fini, il est dans sa bulle. Le matin, c'est bonjour, il ne parle pas au petit déj et, deux heures avant le match, je ne le vois plus, il a coupé son téléphone et il est dans les vestiaires", a-t-elle partagé.

Et si David Goffin est effectivement dans sa bulle sur le court, cela n'empêche pas le champion belge de surveiller les faits et gestes de sa compagne. "Le langage du corps est important. Il ne faut pas sortir le téléphone ou être distraite. Si je sors mon téléphone dix minutes, il va me dire après le match : 'Tu étais où à 2-1 ?' Ou il me demande à qui je dis bonjour", a-t-elle révélé.

Une fois les matchs terminés et la pression retombée, place aux instants en amoureux et ils sont nombreux. La page Instagram de Stéphanie Tuccitto parle d'elle-même...