David Guetta in love de sa chérie Jessica Ledon, très décolletée à Vegas

Jessica Ledon sait comment charmer David Guetta. Le 16 septembre, le superbe mannequin de 24 ans et le DJ de 49 ans ont été repérés à Las Vegas, en route pour participer à une soirée musclée, très loin d'un tête-à-tête romantique en amoureux. Le couple, qui ne s'affiche que très rarement en public, s'est rendu au match de boxe opposant le Kazakh Gennady Golovkin et le Mexicain Canelo Alvarez qui s'est soldé par un match nul. Enlacés, affichant de francs sourires face aux photographes, les tourtereaux étaient visiblement d'humeur à s'exposer.

Tandis que David Guetta avait opté pou un look décontracté, slim noir, veste ample et sneakers, Jessica Ledon avait sorti l'artillerie lourde. Vêtue d'un petit ensemble noir qui exposait ses jambes magnifiques et sublimait sa poitrine rebondies, la jeune brune a complété son look avec une fine paire de sandales à talons.

La dernière fois que David Guetta s'était officiellement affiché avec sa jolie girlfriend remonte à juin dernier lorsque le duo in love avait pris la pose sur Instagram, le temps d'un selfie complice réalisé au festival de Coachella. Plus rien depuis...