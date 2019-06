David Hallyday uni à Laura Smet, qui subit "la même tristesse"

Quelques jours avant la sortie de J'ai quelque chose à vous dire, David Hallyday avait dévoilé le clip de son titre Ma dernière lettre réalisé par Laura Smet. Chargée de symboliques fortes, la vidéo fait notamment référence à la mort de Johnny Hallyday. Interrogé par Laurent Delahousse sur cette collaboration familiale, le père d'Ilona et Emma Smet (nées de son mariage avec Estelle Lefébure) l'a qualifiée de "naturelle". "C'était une évidence pour moi parce que, quand deux personnes ont la même tristesse... forcément, je ne voyais pas qui d'autre pouvait faire ce clip. Il fallait garder l'émotion qu'il y a dans la chanson et les paroles, garder cette émotion à l'image est très compliqué. Ne pas en faire trop, jusqu'où aller..." a-t-il expliqué. David Hallyday s'en est également remis à l'expertise de sa soeur qui avait précédemment été aux commandes d'un des clips du DJ The Avener, To Let Myself Go.

La guerre autour de l'héritage, sujet sensible

Tout en sachant que David Hallyday reste très pudique lorsqu'il s'agit de la guerre autour de l'héritage de son père, Laurent Delahousse s'est malgré tout risqué à lui poser une question : "Vous avez une idée de comment tout cela va finir ?" "Je ne désire pas trop en parler, a fait savoir le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Quand on est dans la reconstruction, on parle du coeur, on parle de l'amour. Parler de choses autres que ça, c'est très compliqué. J'ai un vrai détachement par rapport à ça. Je préfère rester dans les énergies positives, bienveillantes et continuer à aller voir le public. C'est ça qui me rend plus fort." L'occasion pour Laurent Delahousse de conclure en indiquant que David Hallyday sera sur la scène de la salle Pleyel, à Paris, le 4 octobre 2019.