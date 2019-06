Laura Smet : Son deuxième mariage avec Raphaël célébré, de nombreux invités

Laura Smet a encore dit oui à Raphaël ! Dans la matinée du 15 juin 2019, la comédienne de 35 ans et son époux Raphaël Lancrey-Javal se sont à nouveau mariés lors d'une cérémonie religieuse organisée en l'église Notre-Dame des Flots de Lège-Cap-Ferret (Gironde). La date de ce nouvel événement ne doit absolument rien au hasard puisque ce samedi 15 juin 2019 marque également le 76e anniversaire de Johnny Hallyday , le père de Laura Smet.

A 11 heures, les mariés ont convié de nombreux invités à les rejoindre pour cette union qui fait suite à leur mariage civil célébré six mois auparavant. En couple depuis plusieurs années, Raphaël Lancrey-Javal et Laura Smet étaient devenus mari et femme le 1er décembre 2018 à la mairie du 7e arrondissement de Paris.

Selon notre correspondant sur place, Nathalie Baye, la maman de la mariée, mais aussi son demi-frère David Hallyday ont fait le voyage jusqu'au Cap-Ferret. Laura Smet a également pu compter sur la présence de ses nièces Ilona et Emma Smet, les deux filles de David, mais aussi sur celle de son parrain Dominique Besnehard, de son amie proche Melita Toscan du Plantier ou sur celle de son ex-compagnon Frederic Beigbeder L'animateur Bernard Montiel, chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) faisait également partie des invités.

Le deuxième mariage de Laura Smet n'a rien d'une surprise puisque son grand frère David l'avait annoncé quelques jours auparavant sur Facebook. "Salut à tous. Certains d'entre vous ont dû entendre parler du fait que je ne serai pas au festival Les Elyziks de Saint-Quentin le 15 juin prochain. Contrairement à ce qui est annoncé, le festival les Elysiks a été informé depuis le mois de mai 2019 que je ne me produirai pas lors de ce concert suite à des manquements graves du producteur de ce spectacle. À cela s'ajoute le fait que ma soeur Laura se marie le 15 juin, à la date de l'anniversaire de notre père. Vous savez tous que la famille pour moi est sacrée et qu'il n'est pas envisageable de laisser Laura passer cette journée sans moi. Je sais que vous ne pourrez que comprendre tout cela. Tout comme je sais que vous n'ignorez pas l'attachement que j'ai pour le Nord et son public extraordinaire. Ce n'est que partie remise et je vous garantis qu'il y aura de nombreux autres concerts dans le Nord. Je vous embrasse, David", avait publié le chanteur de 52 ans.