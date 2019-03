David Henrie enfin papa : après trois fausses couches, il s'en est remis au pape

David Henrie et sa compagne, Maria Cahill, sont parents pour la première fois ! Le couple a accueilli une adorable petite fille, Pia, mardi 19 mars 2019. "Ça fait six décennies qu'il n'y a pas eu de petite fille dans la famille Henrie, alors nous sommes très heureux d'accueillir la petite Pia", a confié la star des Sorciers de Waverly Place à E! Entertainment. Un beau bébé de 3 kilos.

Cette excellente nouvelle est d'autant plus émouvante que David Henrie (29 ans) et sa femme ont essayé longtemps d'avoir un bébé, en vain. "Je n'avais aucune idée de la difficulté de fonder une famille (...). Maria et moi avons dû faire face à trois fausses couches avant de pouvoir porter Pia jusqu'au terme de la grossesse. C'était incroyablement dur de se remettre de toutes ces fausses couches, mais nous savions que ces épreuves ne pouvaient pas affecter notre mariage", a écrit l'acteur - également vu dans How I Met Your Mother - sur son compte Instagram.

Très croyant, David Henrie s'en est remis au pape François pour que la grossesse de sa femme arrive enfin à terme. "La raison pour laquelle le second prénom de Pia est Francesca est que j'ai personnellement demandé au pape François de prier pour que Maria et moi ayons un bébé. Il a pris nos mains, prononcé une prière spéciale, m'a regardé et m'a dit 'ne t'en fais pas, ton bébé arrive'. Cela s'est passé il y a exactement neuf mois", poursuit-il. Une méthode étonnante, mais qui a manifestement porté ses fruits.