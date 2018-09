David Trezeguet en couple, Raphaël Varane et Camille : les "Best" FIFA lovers !

La crème de la planète Football était réunie lundi 24 septembre 2018 à Londres pour la remise des "Best FIFA Football Awards" qui, pour la première fois de leur jeune histoire depuis leur création en 2016, n'ont pas récompensé Cristiano Ronaldo.

Les lauréats de cette édition se nomment en effet Luka Modric, qui devance le Portugais pour le titre de Joueur de l'année et se place pour le Ballon d'or qui sera attribué le 3 décembre, Didier Deschamps, qui a triomphé aux dépens de son ami Zinédine Zidane et devant sa famille en tant qu'Entraîneur de l'année, Marta, l'icône brésilienne élue Joueuse de l'année, Reynald Peydros, l'ancien joueur nantais devenu entraîneur de l'équipe féminine de l'OL, ou encore Thibaut Courtois et Mohamed Salah.

Sur le tapis "vert pelouse" du Royal Festival Hall, dans la capitale anglaise, les stars du ballon rond d'aujourd'hui comme d'hier ont défilé en tenue de gala et, pour beaucoup, en charmante compagnie. Alors que tous les grands championnats battent à nouveau leur plein, la soirée FIFA était une opportunité rare d'apercevoir des couples d'ordinaire bien discrets.

À commencer par celui que forment Luka Modric et sa femme Vanja, naturellement présente pour voir la consécration du maître à jouer du Real Madrid et de l'équipe nationale de Croatie, qu'elle a épousé en 2010 à Zagreb. Leurs deux grands enfants, Ivano (8 ans) et Ema (5 ans), se sont joints à eux sur la scène de l'événement, mais pas la petite Sofia, qui aura un an le 2 octobre. Son coéquipier sous les couleurs merengue Marcelo en avait fait de même, entouré de sa femme Clarice et de leurs enfants Enzo (9 ans) et Liam (3 ans).

De manière inattendue, l'ancien buteur de l'équipe de France David Trezeguet, ambassadeur de la FIFA, s'est présenté devant les photographes avec sa compagne, tout comme l'ancien défenseur des Bleus William Gallas. Patron actuel de l'arrière-garde tricolore, Raphaël Varane a fait sensation du fait de la présence éblouissante de sa femme, Camille. Michael Ballack et Natacha, Diego Forlan et Paz, David Seaman et Frankie, Sergio Ramos et Pilar, Dani Alves et Joana, Edwin van der Sar et Annemarie ou encore (cherchez l'intrus) le rockeur Noel Gallagher – qui s'est produit sur scène – et sa femme Sara MacDonald composaient eux aussi, parmi d'autres encore, la spectaculaire galerie de l'événement.