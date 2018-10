Dawson : Une ex star balance sur les membres du casting...

C'est l'actrice Busy Philipps, qui incarnait le personnage de Audrey Liddell dans les deux dernières saisons, qui a levé le voile sur l'envers du décor dans son livre This Will Only Hurt a Little. La star de 39 ans évoque la pression sur le plateau ou les relations entre les acteurs...

Busy Philipps est notamment revenue sur les remarques qu'elle subissait par les costumières, concernant sa silhouette. "Je m'asseyais pour les essayages vivant chaque semaine l'humiliation, coincée et reluquée par une femme qui dédaigneuse qui faisait les tenues tout en entendant que Katie, elle, POUVAIT PORTER CE QU'ELLE VEUT. Car elle travaille dur pour cela. Elle adore courir et faire du vélo en salle. Je savais que je décevais", écrit-elle. Et d'ajouter : "Il était clair que Katie [Holmes, ndlr] était la star." C'est ce qu'elle a d'ailleurs pu constater un jour où elle n'arrivait pas à réciter son monologue et que le réalisateur lui a dit que "ouais c'était nul mais ne t'en fais pas si tu n'y arrives pas, on coupera directement pour Katie."

Busy Philipps, qui dit que Katie Holmes avait toujours été "très gentille" avec elle confesse avoir cependant "eu beaucoup de mal à se lier avec elle". Selon l'actrice, ce n'était pas la franche camaraderie sur le plateau. "Avec Dawson, c'était clair dès le début que je n'allais pas me retrouver comme sur le plateau de Freaks and Geeks [une série diffusée entre 1999 et 2000, ndlr] où tout le monde traînait ensemble. Peut-être que c'était comme ça dès le début mais quand j'ai débarqué en saison 5, le casting principal ne passait pas beaucoup de temps ensemble et ils avaient clairement des dynamiques différentes. C'était clair que Joshua Jackson et James Van Der Beek ne s'aimaient pas vraiment et bien que Katie et Michelle Williams étaient amicales, elles n'étaient pas proches. Kerr Smith était lui du genre sympas avec tout le monde", écrit-elle. De Joshua Jackson, elle ajoute : "C'était un mec sympas et qui voulait être aimé."

Malgré ce manque de chaleur, cela n'a pas empêché les acteurs de la série de se retrouver il y a quelques mois pour un shooting en mode nostalgie.

Thomas Montet