Deauville : Mélanie Laurent émue avec Elle Fanning face à Sophie Davant

Après avoir suscité autant l'admiration que l'agacement en France avec ses films, Mélanie Laurent s'en est allée voir de l'autre côté de l'Atlantique si l'herbe était plus verte. Elle en est revenue avec un premier long métrage américain, Galveston, dans lequel l'actrice et réalisatrice dirige Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart et Beau Bridges.

Prévu dans nos salles pour le 10 octobre 2018, le film a été présenté en avant-première au Festival de Deauville ce samedi 1er septembre. Mélanie Laurent a bien évidemment répondu présente, et elle a pu compter sur le soutien de son actrice principale, Elle Fanning, pour créer l'événement. Rayonnantes, les deux femmes ont fait crépiter les flashs sur le tapis rouge deauvillois, après avoir emboîté le pas à une belle liste d'invités parmi lesquels Sophie Davant, l'élégant James Thierrée, Bernard Cazeneuve et sa femme Véronique, le jeune et brillant acteur américain Tye Sheridan, Julie Ferrier, Claude Lelouch, Audrey Pulvar ou encore Leïla Slimani, Daniela Lumbroso, Olivier Dassault avec sa femme Natacha Nikolajevic et leur fille Helena.

Et c'est avec émotion que Mélanie Laurent (en Azzedine Alaïa) a vu sa comédienne être honorée en marge de la projection de Galveston. Resplendissante dans une robe blanche Miu Miu, Elle Fanning a reçu des mains de la réalisatrice Rebecca Zlotowski le prix d'honneur du Nouvel Hollywood qui récompense les espoirs confirmés et appelés à faire une grande carrière. Shailene Woodley recevra également cet award dans le cadre du 44e Festival du cinéma américain de Deauville.

Galveston a ensuite été projeté. L'intrigue se déroule en 1988. Les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nouvelle-Orléans. La maladie le ronge. Son boss lui tend un guet-apens auquel il échappe de justesse. Une seule issue : la fuite, en compagnie de Rocky, une jeune prostituée. Deux êtres que la vie n'a pas épargnés. En cavale vers la ville de Galveston, ils n'ont plus rien à perdre...