Delphine Wespiser in love : Elle présente officiellement son nouveau chéri

Lorsqu'elle a monté les marches du Festival de Cannes le 17 mai dernier, dans une longue robe signée Christophe Guillarmé, Delphine Wespiser n'était pas accompagnée. Alors qu'on la pensait toujours en couple avec son amour de longue date Jérôme, l'ancienne Miss France (2012) nous avait caché que leur histoire était en réalité terminée mais qu'elle n'était pas pour autant célibataire. Fini les cachotteries, la belle Alsacienne de 25 ans est enfin prête à officialiser avec son nouvel amoureux.

Particulièrement sexy ces derniers temps, la jolie rousse s'est emparée de sa page Instagram mardi 30 mai pour partager une photo d'elle en tenue légère lors d'une balade dans un immense champ de coquelicots à Saint-Martin-de-Ré. "Allez viens, je t'emmène au vent ‪#bonheur #amour et #coquelicots ‬!", a-t-elle légendé la photo tandis qu'une main masculine tient la sienne. On sait à présent à qui elle appartient.

Quelques heures plus tard, l'ex-reine de beauté qui officie à présent dans Fort Boyard a partagé une autre photo, de couple cette fois-ci. Accrochée à son amoureux – certains internautes lui prêtent une ressemblance avec l'acteur Jason Statham –, elle le présente officiellement à ses 92 000 abonnés pour la toute première fois. "La Lune m'a offert Mon Amour Solaire. Depuis plus d'un an maintenant #Presentation #sweetnews #flower #bronzeur #lovers #beurredecacahuete #massepain", commente-t-elle avec tendresse. Ce secret, Delphine Wespiser le gardait donc depuis un an...