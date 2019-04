Delphine Wespiser, sa pire Saint-Valentin : "J'ai failli crever"

Jeudi 25 avril 2019, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de La Grande Rassrah, sur C8. De nombreux chroniqueurs ont été piégés par l'animateur de 44 ans. Delphine Wespiser (27 ans) par exemple a vécu sa pire Saint-Valentin.

"Je suis tombée totalement dans le piège, c'est de la vraie peur", a-t-elle confié avant le lancement de sa caméra cachée. Les téléspectateurs ont ensuite découvert Miss France 2012 et son petit ami Roger Erhart au moment où ils arrivaient dans un hôtel qui semblait tout à fait normal. Pourtant, très vite, Delphine Wespiser a déchanté en apprenant qu'un meurtre y avait été commis quelques années auparavant. Et elle n'était pas au bout de ses surprises !

Une fois dans la chambre, l'eau du robinet s'est mise à couler subitement. Elle a découvert qu'une femme représentée sur un tableau lui ressemblait comme deux gouttes d'eau et des bruits étranges se sont fait entendre... Delphine Wespiser était de plus en plus angoissée.

"J'ai envie de pleurer. (...) Ce château est hanté", a expliqué la jeune femme après avoir aperçu une revenante, jouée par une comédienne bien sûr. Les tourtereaux ont ensuite regagné leur chambre. Mais, très vite, Roger l'a quittée pour aller chercher des couverts. Stressée à l'idée de rester seule, Delphine Wespiser a tenté de le rejoindre... quand elle a réalisé qu'elle était enfermée. Des objets se sont mis à exploser, le robinet s'est de nouveau ouvert tout seul, la lumière s'est éteinte, du faux sang s'est mis à couler sur le miroir et, pour couronner le tout, leur voiture a pris feu tout à coup.

Heureusement, Roger et l'équipe de TPMP lui ont rapidement annoncé qu'il ne s'agissait que d'une blague. "J'ai failli crever, pourquoi vous m'avez fait ça ? Je viens de comprendre ce que c'est la vraie peur", a-t-elle confié, enfin soulagée après ces heures d'angoisse qui lui avaient paru interminables.

Du côté des audiences, l'émission a rassemblé 1,22 million de téléspectateurs, soit 5,7% de part de marché sur le public de 4 ans et plus.