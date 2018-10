Delphine Wespiser et son chéri Roger craquent pour le Mickey de Richard Orlinski

Jeudi 4 octobre 2018, Disneyland Paris et Richard Orlinski fêtaient le premier anniversaire de leur collaboration lors d'une soirée dans la boutique Disney des Champs-Elysées à Paris. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement dont l'ancienne miss France Delphine Wespiser et de son compagnon Roger Erhart mais aussi l'acteur et humoriste Franck Dubosc.

Il y a un an, Disneyland Paris demandait à Richard Orlinski de revisiter la figure de Mickey tel qu'il apparaissait dans l'Apprenti Sorcier, dans Fantasia en 1940, à l'occasion du 25e anniversaire du parc. L'artiste réimaginait ce petit personnage mythique vêtu de bleu, une étoile de cristal dans les mains, à la manière de ses sculptures monumentales d'animaux sauvages. L'oeuvre majeure de 1m40, en édition limitée, a été exposée en 2017 au Disneyland Hotel et est fabriquée sur commande dans l'atelier français de l'artiste. Les miniatures de 17 cm sont de nouveau disponibles en boutiques, en ligne et dans le parc.

Richard Orlinski recevait jeudi de nombreuses personnalités dans la boutique des Champs-Élysées pour fêter le retour de son sorcier en boutiques. Il a pu compter sur la présence des chroniqueurs de Touche pas à mon poste Kelly Vedovelli, Maxime Guény, Géraldine Maillet et Valérie Benaïm, de la star d'Un si grand soleil Gabrielle Lazure, de l'humoriste Caroline Vigneaux, de Catherine Ceylac et d'Yves Lecoq, de son grand ami Bernard Montiel et de Laurent Baffie ou encore de la créatrice de lingerie Chantal Thomass.

L'actualité de Richard Orlinski, c'est aussi la sortie d'un livre confrontant son travail à celui de François Pompon (1855-1933), célèbre pour son ours blanc. Selon l'éditeur Albin Michel, "malgré le siècle et le style qui les séparent, [ces deux sculpteurs] se sont tous deux exprimés en simplifiant, à leur manière, les formes de la nature". Dans Orlinski / Pompon : Le choc des titans, Richard Orlinski révèle qu'il vient de créer un colibri géant pour Ibiza.