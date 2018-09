Maxime Guény (TPMP) en couple avec Kelly Vedovelli ? : "J'ai tout tenté"

Depuis leur arrivée dans Touche pas à mon poste en 2017, Maxime Guény et Kelly Vedovelli font beaucoup parler d'eux. Proches, le chroniqueur de 31 ans et la DJ de 28 ans ont toujours semé le doute sur leur relation. En couple, bientôt en couple ou juste amis ? Lors d'un Facebook Live avec nos confrères de Télé Loisirs, l'un des acolytes de Cyril Hanouna s'est exprimé sur le sujet sans tabou.

S'il y a un homme qui n'a jamais caché son attirance pour Kelly Vedovelli, c'est bien Maxime Guény. Quand on lui demande s'il pourrait prochainement commencer une histoire avec la belle blonde, il répond : "Il faut lui poser la question de savoir si elle a envie d'être en couple avec moi." "On forme un duo très sympa à l'antenne, on aime se dragouiller gentiment mais cela reste de l'amitié platonique", a-t-il confié avant de qualifier sa relation avec la DJ de "séduction amicale".

Maxime Guény ne s'arrête pas là et avoue qu'il a vraiment essayé de séduire Kelly Vedovelli, mais en vain. "L'an dernier, j'ai tout tenté. J'aurais voulu être en couple avec elle mais j'ai bien compris que la porte était fermée. Depuis la rentrée, c'est Je t'aime moi non plus", a-t-il conclu.