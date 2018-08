Kelly Vedovelli (TPMP) actrice dans Les Déguns : Les premières images !

Kelly Vedovelli va bien commencer sa rentrée ! Si elle retrouvera ses camarades de Touche pas à mon poste sur C8 dès le 3 septembre 2018, la belle DJette sera également à l'affiche du film Les Déguns, réalisé par Cyrille Droux et Claude Zidi Jr. En attendant la sortie du long métrage, la bande-annonce vient d'être révélée.

On suivra les aventures du célèbre duo marseillais formé par Karim Jebli et Nordine Salhi, qui fait un carton sur Youtube avec sa série éponyme. Avec plus de 700 000 abonnés et des millions de vues à leur actif, les deux comédiens se sont lancés sur grand écran. Ils ont choisi Kelly Vedovelli pour incarner le premier rôle féminin. Elle ajoute sa première ligne à son CV d'actrice.

Dans Les Déguns, Karim Jebli et Nordine Salhi ne donneront pas la réplique qu'à Kelly Vedovelli. Le rappeur Soprano, l'animateur Cyril Hanouna ou encore les humoristes Élie Semoun et Chantal Ladesou y feront une apparition remarquée. Rendez-vous le 12 septembre prochain au cinéma !