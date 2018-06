Delphine Wespiser superbe en bikini à Hawaï : L'ex-Miss prête à repartir...

Delphine Wespiser est actuellement en manque de soleil et de plage.

Vendredi 8 juin 2018, notre ex-Miss France 2012 et actuel personnage de Fort Boyard sur France 2 a décidé de publier une photo de son séjour à Hawaï en début d'année pour se réchauffer le coeur malgré la grisaille parisienne qu'elle affronte quotidiennement. "Miss you so much my hawaian sun", a-t-elle ainsi indiqué en anglais (soit "Tu me manques tant soleil hawaïen" en VF) en légende d'une photo d'elle en bikini blanc sur une plage paradisiaque.

Divine dans cette tenue associée une petite chemise blanche légère simplement nouée au niveau de son nombril, la jeune femme a inévitablement attiré de très nombreux commentaires. "Tu es vraiment trop jolie", "Quelle bombe !", "Vous êtes juste trop belle !! Je vous adore, vous êtes une ex-miss qui a su montrer une autre facette de sa personnalité !!", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, c'est avec son chéri qu'elle appelle régulièrement "Jason Statham" sur les réseaux que Delphine Wespiser avait passé de très bonnes vacances d'hiver aux États-Unis. Toujours aussi amoureuse de lui six mois plus tard, notre ancienne reine de beauté indiquait sur Instagram le 10 mai dernier en légende d'un cliché de son chéri : "Voilà d'où viennent toutes ces traces de bronzage : 2 ans auprès de mon soleil, ça marque... le coeur et l'âme ! #happybirthdaymylove #truelove #differencecomplementaire Le choix d'être heureux ! Ma belle étoile, LOVE YOU." Un bonheur qui fait plaisir à voir.