Demi Lovato : Drogues et alcool, elle dévoile comment elle s'en sort aujourd'hui

Demi Lovato est de retour dans les bacs avec le disque Tell Me You Love Me et, en pleine promo, elle a accordé une interview au magazine Rolling Stone. L'occasion pour la chanteuse américaine de revenir sur ses vieux démons...

À 25 ans, Demi Lovato va beaucoup mieux et ne souffre plus d'addiction à la drogue ni à l'alcool. "Ce n'est plus très difficile d'éviter de prendre des drogues ou de boire de l'alcool car je ne me mets plus nécessairement dans ces situations. Je ne vais pas en boîte de nuit. Cela a modifié ma vie dans le sens où désormais je compartimente tout le temps", a-t-elle confié. La star est copropriétaire de l'établissement CAST Centers, qui oeuvre en faveur des personnes atteintes d'addictions ainsi que de celles souffrant de troubles mentaux. Un sujet qui tient à coeur la chanteuse, bipolaire...

"Je suis fière d'être bipolaire et d'en parler. La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. Je dois gérer des changements d'humeur, des périodes de manie et des phases de dépression. Mais j'ai utilisé ma voix pour aider les autres sur ce sujet et je me sens fière d'avoir pu le faire", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet