Demi Lovato en soirée avec Neymar : Elle met le paquet !

C'est dans la même tenue, un blouson en cuir noir avec un imposant tigre dans le dos, que la chanteuse a rejoint Neymar et certains de ses coéquipiers brésiliens au casino Ambassador de Londres. Plus sexy que jamais ces derniers temps, l'ex de Wilmer Valderrama a mis le paquet pour Neymar. Tenue moulante qui épousait sa silhouette généreuse, paire de cuissardes, smocky eyes et surtout une importante dose de fond de teint pour son visage et son décolleté. La surdose est flagrante, encore plus lorsque l'on constate que ses mains sont bien plus pâles que son visage.

Complice avec Neymar, posant bras dessus bras dessous devant les photographes, la chanteuse américaine n'a pas tenu jusqu'au bout puisqu'elle a quitté la soirée à 3 heures du matin tandis que Neymar et ses amis ne sont repartis que trois heures plus tard après avoir passé une joyeuse soirée.