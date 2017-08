Demi Lovato : Décolleté plongeant et sans soutien-gorge pour une soirée glamour

Lorsqu'on a eu la chance d'être gâtée par la nature et qu'on s'appelle Demi Lovato, on peut tout se permettre, côté look, sur les tapis rouges ou lors de soirées mondaines... Et la jeune femme ne s'en prive pas.

En effet, à l'occasion d'une sortie entre amies, la chanteuse du très célèbre tube Sorry Not Sorry a été aperçue dans les rues de New York dans une tenue plus que sensuelle. Et elle a fait sensation. Vêtue d'un pyjama de soie bleu roi (très trendy cette saison), la belle a osé le maxi décolleté plongeant. Demi Lovato a même osé le détail qui tue : elle porte son déshabillé sans soutien-gorge !

Celle qu'on a notamment pu voir dans la saga Camp Rock sur Disney Channel a l'habitude de dévoiler sa poitrine généreuse. Même lorsqu'elle se rend à la piscine, la jeune femme qui célébrera son 27e anniversaire le 20 août prochain n'hésite pas à provoquer un scandale, voire un raz-de-marée sur la Toile.

Après avoir fait le show dans les rues de la ville américaine, Demi Lovato n'a pas manqué de partager sa mise en beauté auprès de ses admirateurs sur Instagram. Près de 800 000 personnes ont mentionné "aimer" le cliché, certains commentent en assurant que la chanteuse est une "reine", rien que ça.