Demi Lovato : Sexy en maillot moulant, elle exhibe un décolleté incendiaire

Suite à cette publication, nombreux ont été les admirateurs de la belle interprète du tube Sorry Not Sorry à la complimenter sur sa plastique parfaite. "Tu es magnifique", "Tellement belle", "Ce maillot de bain est incroyable sur toi", peut-on notamment lire.

Pour toutes celles qui souhaitent copier son style, la pièce en question est disponible en ligne sur le site vendeur de la marque, Solid & Striped. Il faudra débourser 168 dollars (soit environ 140 euros) pour se l'offrir.

Le 21 décembre, celle qui a dévoilé il y a trois semaines le nouveau clip de sa chanson Tell Me You Love Me (joué au côté du craquant Jesse Williams) avait publié un autre cliché très sensuel sur lequel elle dévoilait ses jolies formes. Une façon comme une autre de clôturer l'année en beauté.