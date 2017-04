Denis Brogniart "content" du retour de Pierre Ménès : "Il a une force..."

Evénement dimanche 2 avril. Pierre Ménès signera son grand retour au Canal Football Club (Canal+) après sept mois d'absence et une double greffe qui lui a sauvé la vie. Un come-back qui l'angoisse quelque peu comme il l'a confié à l'AFP : "J'ai peur de craquer pendant l'émission." Le journaliste de 53 ans a néanmoins précisé qu'il avait hâte de retrouver l'équipe, ainsi que le public.

Qu'il se rassure, les téléspectateurs se languissent également de le revoir évoluer à l'écran, parmi lesquels son grand ami Denis Brogniart. Invité d'Isabelle Ithurburu dans Le Tube, samedi 1er avril 2017, l'animateur de Koh-Lanta a confié : "Je suis super content qu'il revienne. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai connu il y a plus de vingt ans quand on était journalistes lui pour L'équipe et moi pour Europe 1."

Après avoir admis qu'il pensait que son retour allait prendre plus de temps, Denis Brogniart a souligné : "Mais il a une force de caractère le bonhomme. D'ailleurs on le voit dans les interviews qu'il commence à donner. Il retrouve son mordant et son esprit particulièrement aiguisé." Il a ensuite invité Pierre Ménès à partager un match de tennis s'il se remet totalement d'aplomb. De tendres déclarations et une belle attention qui ont donné le sourire au mari de Mélissa, mais l'ont également fait pleurer. Pour preuve, il a tweeté : "Pas tout de suite le tennis @DenisBrogniart. Merci pour tes mots. Mais va falloir que vous arrêtiez tous de me faire chialer."

Pour rappel, Pierre Ménès a subi une double greffe du foie et du rein en décembre dernier. Une renaissance douloureuse sur laquelle il s'est épanché dans les médias ces derniers temps. Dans cette épreuve, l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon sport (C8) a pu compter sur le soutien indéfectible de sa femme ainsi que de ses amis Estelle Denis ou encore Hervé Mathoux.