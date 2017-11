Denitsa Ikonomova éliminée : Un départ qui ne l'a pas surprise !

Grosse déception pour de nombreux téléspectateurs de Danse avec les stars 8 (TF1). Sinclair a été éliminé lors du dernier prime, entraînant sa partenaire Denitsa Ikonomova dans sa chute. Une déception pour la jolie brune.

Si elle s'attendait à ne pas remporter l'aventure cette saison (elle a gagné les trois précédentes), la complice de Rayane Bensetti n'a pas caché sa déception pour Sinclair : "Je voulais qu'il aille le plus loin possible. Mais son niveau de danse n'était pas le meilleur. Et si nous n'étions pas sortis cette semaine, ça serait arrivé au prime suivant..."

Denitsa Ikonomova a ensuite précisé que bien que "les débuts [aient] été compliqués" avec lui, car il n'avait "pas un niveau très bon en danse", Sinclair avait tout fait pour être le meilleur sur la piste afin de briller face au public et aux jurés Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault. "Sinclair est un élève exemplaire. Au-delà de la danse, c'est une personne extraordinaire avec qui j'ai eu de très beaux moments. On a beaucoup parlé et beaucoup rigolé ensemble", a-t-elle ajouté.

La divine brune a ensuite répondu aux personnes jugeant que d'autres candidats dansaient moins bien que l'ex-juré de Nouvelle Star : "Je ne suis pas d'accord. Tout le monde a progressé de semaine en semaine, mais que ce soit Camille Lacourt ou Élodie Gossuin, ils travaillent tous très dur pour s'améliorer... En fait, tout le monde mérite de rester !" Denitsa aimerait toutefois voir ses amis Christophe Licata (partenaire de Tatiana Silva) ou Candice Pascal (partenaire d'Augstin Galiana) remporter l'aventure cette saison.