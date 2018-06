Desperate Housewives : Un des jumeaux Scavo termine nu sur scène...

Dimanche 17 juin 2018, la salle de spectacles Hammerstein Ballroom à New York, accueillait la nouvelle soirée de l'association Broadway Cares/Equity Fights Aids, intitulée Broadway Bares : Game Night. Une soirée de charité qui avait pour but de lever des fonds pour la lutte contre le sida.

Au cours de l'événement, fondé en 1988 par le magazine American Theatre, la troupe de la comédie musicale Boys in the Band a donné une prestation. Sur scène, on a donc pu voir Matt Bomer, Robin de Jesús, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Michael Benjamin Washington et Tuc Watkins. Mais aussi le jeune Charlie Craver, ex-interprète de Porter Scavo dans la série culte Desperate Housewives. Le craquant comédien de 29 ans, qui a fait son coming out il y a deux ans, devait enlever un vêtement à chaque fois qu'un membre de la troupe répondait mal à une question du public ! Il a ainsi fini tout nu après que Zachary Quinto lui a retiré son espèce de string.

La soirée a été un succès puisque l'organisation a récolté la jolie somme de 1,8 million de dollars. Depuis le lancement de cette opération, 100 millions de dollars ont été glanés pour la lutte contre le sida.