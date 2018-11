Devin Lima : Mort à 41 ans du chanteur de LFO

Il y a un peu plus d'un an, Brad Fischetti confirmait dans une vidéo que son partenaire de scène dans le groupe LFO était atteint d'un cancer de stade 4. On a appris aujourd'hui, mercredi 21 novembre 2018, que Devin Lima était mort à l'âge de 41 ans. Le chanteur a succombé au cancer qui le rongeait, a confirmé TMZ.

En octobre 2017, Lima avait été opéré d'une tumeur sur une glande surrénale. Une opération qui n'avait pas empêché le cancer de se propager à d'autres organes. "Devin m'a demandé de vous donner des nouvelles, sans lui parce que, sincèrement, il ne sent pas très bien. Mais il m'a demandé de vous envoyer tout son amour et sa gratitude pour vos messages et vos prières. Sa convalescence est difficile. Il a eu quelques jours pénibles à l'hôpital, mais heureusement il peut se reposer maintenant à la maison et se soigner", avait confié son ami et partenaire de scène Brad Fischetti.

"Si quelqu'un peut battre ce truc, c'est Devin. Je sais qu'avec vos prières et votre énergie positive, il n'y a aucun doute, il s'en sortira", avait-il alors ajouté, plein d'espoir. Des espoirs qui ont fini par s'envoler, après une année passée se battre.

Devin Lima rejoint Rich Cronin, le troisième membre du groupe LFO (acronyme de Lyte Funkies Ones). Cronin, qui avait notamment été le compagnon de Jennifer Love Hewitt à la fin des années 1990, à l'époque de leur tube Summer Love, est mort en 2010 d'une leucémie myéloïde aiguë qui avait été diagnostiquée cinq ans plus tôt. Les deux membres restants, Brad Fischetti – présent depuis la création du groupe – et Devin Lima – qui avait rejoint la formation en 1999 – mettront sept ans à reformer LFO, avec un single en juillet 2017 et une tournée américaine qui sera, hélas, avortée à cause du cancer de Lima.