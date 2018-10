Devon Sawa : L'interprète de Casper est devenu canon !

En 1995 sortait un des films de jeunesse cultes, Casper. Pour jouer le petit fantôme à l'écran, c'est le jeune Devon Sawa qui est choisi. Mais le grand public va vite le perdre de vue. Et pour cause, Sawa, 40 ans aujourd'hui, a eu une carrière en dents de scie.

On le verra bien en 2000 dans Destination finale où il joue le rôle d'Alex Browning, un jeune qui a une prémonition d'un grave accident d'avion. La même année, on le découvre en Stan dans le clip du même nom d'Eminem aux côtés de la chanteuse Dido. Mais après cela, l'acteur disparaît peu à peu des écrans hollywoodiens. Il sera à l'affiche de Slackers en 2002, avant de revenir véritablement sur le devant de la scène en 2010 avec la série Nikita, inspirée du film éponyme de Luc Besson.

Aujourd'hui, l'acteur est redevenu bankable. Stephen Tolkin lui a confié le premier rôle masculin de la série Somewhere Between, dans laquelle il donne la réplique à Paula Patton. Le pitch : Laura Price sait que sa fille Serena va être tuée, quand et comment, mais pas par qui. Elle va tenter de l'empêcher par tous les moyens.

Les projets sont désormais nombreux pour Sawa, quadragénaire canon. Il est attendu aux côtés de Sylvester Stallone dans Escape Plan 3, il donnera la réplique à John Travolta dans le thriller Moose, à Guy Pearce dans Disturbing The Peace et va bientôt tourner Knuckleheads, un thriller avec une touche de comique.

Marié depuis 2010 à Dawni Sahanovitch, Devon Sawa est papa de deux enfants, Scarlett Heleena (2 ans et demi) et Hudson (4 ans).