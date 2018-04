Didier Cuche : La star du ski suisse bientôt papa pour la deuxième fois

En couple depuis mars 2014 avec Manuela Fanconi, Didier Cuche n'avait pas mis longtemps à l'épouser civilement en octobre 2015. Les époux avaient à nouveau convolé en justes noces en avril 2017, un mariage de rêve célébré en altitude. Le détenteur de six Globes de cristal s'était remémoré leur rencontre sur Facebook : "En mars 2014, a-t-il écrit, j'ai fait la connaissance de Manuela Fanconi à Lenzerheide. Nous étions tous les deux engagés durant la finale de la Coupe du monde : elle comme médecin officiel de la course et moi comme ambassadeur pour Head. Cela ne pouvait pas être qu'une coïncidence."