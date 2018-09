Didier Deschamps : Ce drame "très douloureux" juste avant la Coupe du monde

Après s'être récemment épanché sur la mort de son frère aîné Philippe (un décès survenu il y a plus de 31 ans, dans un accident d'avion), Didier Deschamps a fait une nouvelle confidence très personnelle. Invité de RTL Soir et de Marc-Olivier Fogiel, mercredi 5 septembre 2018, l'entraîneur des Bleus a été interrogé sur la disparition de son frère en 1987. Sans s'attarder sur ce sujet forcément douloureux, "DD" a en revanche révélé qu'il a déjà perdu deux êtres chers avant de grands événements footballistiques à la tête de l'Equipe de France.

"Avant l'Euro [en 2016, NDLR], j'ai perdu mon beau-frère et avant la Coupe du monde, j'ai perdu ma belle-maman, a-t-il confié. Évidemment, c'est des événements très douloureux." Si, pour lui, "la vie est parfois injuste", il a puisé une "force supplémentaire" dans les derniers mots de sa belle-maman, la mère de son épouse Claude. "[Elle] m'avait dit 'Je vais te voir champion du monde et je vais partir.' La vie a fait qu'elle est partie avant", raconte avec émotion le coach champion du monde. La suite de l'histoire, on l'a connaît puisque le 15 juillet 2018, Deschamps et ses joueurs sont sacrés champions du monde. Autant dire que la première personne à qui Didier a pensé, c'est sa belle-mère. "Quand on a le bonheur de connaître le succès, c'est pour partager aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument que ma femme et mon fils soient sur la pelouse", a reconnu cet homme d'ordinaire si discret lorsqu'il s'agit de parler vie privée...

C'est sur le banc de touche que l'on retrouvera Didier Deschamps ce jeudi soir sur TF1 pour le premier match de la nouvelle compétition de l'UEFA : la Ligue des Nations. Les Bleus fraîchement champions du monde rencontreront l'Allemagne à Munich.