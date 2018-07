Didier Deschamps critiqué : Un impact sur sa vie privée

Tout le monde ne jure que par Didier Deschamps depuis qu'il a emmené l'équipe de France jusqu'à la deuxième étoile le 15 juillet 2018 à Moscou, en Russie. Le parcours de l'ancien footballeur professionnel de 49 ans devenu sélectionneur a pourtant été semé d'embûches, son collectif n'ayant pas toujours fait l'unanimité, tout comme ses choix.

Devenu champion du monde vingt ans après avoir décroché le titre tant convoité en tant que capitaine, Didier Deschamps déplore certaines critiques qui ont affecté son entourage. Lors de son entretien accordé à L'Equipe pour l'édition du samedi 21 juillet 2018, le sélectionneur tricolore s'est dit habitué aux attaques mais a assuré qu'"une ligne a été franchie". Sans expliciter plus son propos et citer les critiques en question, Didier Deschamps préfère se montrer évasif pour ne pas alimenter une guerre par médias interposés : "Tout ce qui a été dit et les conséquences que ça a pu avoir dans ma vie privée, c'est inacceptable. Inacceptable !" Sa "vie privée" fait sans aucun doute référence à son épouse Claude, soutien de premier plan durant le Mondial 2018 et depuis toujours, tout comme leur fils de 22 ans Dylan.

L'Equipe évoque alors les attaques proférées par un ancien coéquipier de Didier Deschamps, Christophe Dugarry, qui officie sur RMC. "Ce n'est pas acceptable ça. Il y a un minimum. J'accepte les critiques, elles font partie de ma vie. Mais, à un moment, il y a une escalade dans la violence verbale. Il faut penser aux gens qui sont dans notre entourage quand même", déplore-t-il.

Dans sa précédente interview accordée au Parisien le 20 juillet 2018, Didier Deschamps s'était montré plus direct envers Christophe Dugarry, qui lui avait notamment reproché de ne pas avoir retenu Karim Benzema pour la Coupe du monde. "Il dit ce qu'il veut, il a son émission radio. On a vécu des choses ensemble, donc je sais qu'en termes d'état d'esprit, sincèrement, j'ai vu beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, ce n'est pas grave. (...) J'ai bientôt 50 ans et je ne fais plus semblant. Je vois avec grand plaisir la majorité des joueurs. (...) Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir. Chacun sa route, chacun son chemin", avait-il confié sans langue de bois sur le sujet.



L'intégralité de l'interview de Didier Deschamps est à retrouver dans L'Equipe en kiosques le 21 juillet 2018.