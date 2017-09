Didier Gustin : L'humoriste demande sa chérie en mariage après son spectacle !

L'humoriste Didier Gustin (51 ans) est bientôt un homme marié ! Comme le dévoile le site de Var Matin, à l'issue de la pièce de théâtre Pour le meilleur et pour le rire, le 20 septembre, il a demandé la main de sa compagne, Mélanie Rodriguez.

Alors qu'il se produisait à Saint-Raphaël, dans le cadre de la 14e édition du Festival du rire, avec ses collègues Séverine Ferrer et Romain Fleury, le comédien et humoriste a attendu la fin de la représentation pour sortir une bague et demander la main de Mélanie Rodriguez, sa partenaire à la ville comme à la scène. Var Matin rapporte qu'ils se sont embrassés "fougueusement", sous les applaudissements des spectateurs.

Didier Gustin joue également son spectacle d'imitation en hommage à Claude Nougaro, intitulé Ah tu verras !, les mercredis et jeudis à l'Archipel à Paris.

Toutes nos félicitations !