Dirty Dancing : 1re image du remake qui copie Patrick Swayze et Jennifer Grey

Film culte pour plusieurs générations, Dirty Dancing connaît, trente ans après, une nouvelle vie. Produit par Lionsgate, un remake prend la forme d'un téléfilm de trois heures, pour ABC, avec une large place consacrée à la partie musicale de l'oeuvre. Pour succéder au tandem culte formé par le regretté Patrick Swayze – décédé en 2009 à 57 ans –, Colt Prattes (Rock of Ages, the musical) et la révélation de Little Miss Sunshine et star de Scream Queens, Abigail Breslin. Découvrez le poster du téléfilm, qui copie celui du long métrage. La diffusion est prévue le 24 mai sur la chaîne américaine.

À noter que Debra Messing (Will & Grace) jouera la mère de Bébé (ou Baby en version originale). Lionsgate est déjà à l'origine de Dirty Dancing 2 (2003), suite surfant sur la nostalgie des fans pour le premier volet. En attendant la diffusion de ce téléfilm, découvrez des images des répétitions de la danse finale et, parce qu'on n'y résiste pas à chaque fois, la bande-annonce du long métrage tant aimé...