Divorce de Joanna Krupa : Les démarches sont enfin lancées !

C'est officiel : entre Joanna Krupa et Romain Zago, c'est définitivement terminé. Le divorce est lancé...

La bimbo qui compte des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et qui partage régulièrement son quotidien sur Instagram, semble heureuse d'être à nouveau célibataire... et elle le crie d'ailleurs sur tous les toits.

Le site américain E! News l'avait révélé en citant une source proche du couple en mai dernier. Les époux qui vivaient séparés ont depuis souhaité passer devant le juge afin de faire les choses proprement. Ce mardi 11 juillet 2017, toujours selon le média, ce serait chose faite : "Joanna et Romain ont divorcé avec succès et beaucoup de facilité. Ils ont résolu leurs problèmes et souhaitent rester amis. Ils désirent également le meilleur l'un pour l'autre."

Joanna Krupa et Romain Zago se sont mariés en juin 2013, devant les caméras de l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills. Le mannequin polonais et son mari n'ont pas d'enfant.