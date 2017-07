Djibril Cissé : Instant tendresse avec son fils Gabriel, 2 ans

Lors de l'annonce de sa retraite, son grand ami M. Pokora avait salué son changement de vie et lui avait adressé le message suivant sur Instagram : "Frangin... Tu en auras fait des belles choses... Malgré les graves blessures tu as toujours su revenir au plus haut niveau. Tu laisses une belle trace dans l'histoire du foot français, tu feras à jamais partie des héros de Liverpool qui sont allés arracher la ligue des champions au grand Milan A.C, tu es une légende vivante du Panathinaïkos... Y a pire comme carrière ;) Et enfin, voir mon frérot sous les couleurs de l'OM aura été un vrai kiffe... Belle nouvelle vie à toi." Pas de véritable nouvelle vie donc pour l'instant pour Djibril Cissé, qui ne veut pas encore raccrocher.