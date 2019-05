Dolores O'riordan, les Cranberries se séparent : "Sans elle, c'est impossible"

Dolores O'Riordan, charismatique chanteuse des Cranberries, s'est noyée dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Londres, le 15 janvier 2018. Depuis plusieurs mois, l'artiste de 46 ans travaillait avec le reste du groupe sur les chansons qui composent In the End, l'ultime album des Cranberries. Noel Hogan, guitariste et compositeur du groupe, revient dans Le Parisien (ce mardi 7 mai 2019) sur cette disparition et sur le désir du groupe de ne pas continuer sans elle.

In the End, sorti le 26 avril, est composé des onze dernières chansons écrites par Dolores O'Riordan. Plus d'un an après cette mort accidentelle, Noel Hogan raconte sa réaction : "Je n'arrivais pas à y croire. Depuis six mois, Dolores allait bien. Elle était très excitée par ce nouvel album, elle n'arrêtait pas de nous presser pour l'enregistrer. Elle venait de faire construire une maison en Irlande, elle était optimiste, heureuse. Sa disparition n'avait aucun sens."

Nous la considérions comme notre petite soeur et nous la protégions autant que possible de la pression.

Noel Hogan et Dolores O'Riordan se sont rencontrés à 18 ans, en 1990. Le premier disque des Cranberries est sorti en 1993. L'année suivante, leur deuxième album, No Need to Argue, fait du groupe un phénomène mondial. "Elle a eu du mal avec la célébrité qu'impliquait son statut de chanteuse, se souvient Hogan. Nous la considérions comme notre petite soeur et nous la protégions autant que possible de la pression."

Quand Dolores O'Riordan est morte, il a fallu décider quoi faire des chansons enregistrées depuis novembre 2017. Avec le soutien de sa famille, les Cranberries décident de terminer cet album qui marque ainsi la fin du groupe : "Oui, malheureusement, confirme Noel Hogan. Nous aurions adoré jouer ces chansons sur scène, mais sans Dolores, c'est impossible. Continuer sans elle, cela n'a pas de sens. (...) Aujourd'hui, nous sentons, sans avoir besoin d'en discuter, que nous devons arrêter."

Dolores O'Riordan avait trois enfants de son mariage avec Don Burton : Taylor (1997), Molly (2001) et Dakota (2005). Le couple avait divorcé en 2014, elle était depuis en couple avec Olé Koretsky. La chanteuse repose auprès de son père au cimetière de Caherelly à Herbertstown en Irlande.