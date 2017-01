Dominique de Villepin : Un moment père-fille à New York avec Marie

Alors que la campagne pour la présidentielle bat son plein en France, l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin a choisi de prendre du recul plutôt que de se ranger derrière le champion de la droite, François Fillon. Il a ainsi retrouvé sa fille Marie à New York...

Jeudi 19 janvier, malgré le froid qui régnait dans la Grosse pomme, on pouvait donc repérer l'ancien chef du gouvernement et ex-ministre des Affaires étrangères, accompagné de sa fille, l'actrice et mannequin Marie de Villepin. Le duo, qui sortait du chic hôtel cinq étoiles situé sur Madison avenue The Mark, notamment réputé pour son restaurant dont le chef est le Français Jean-Georges Vongerichten, était aussi escorté par un ami de la jeune femme. Dominique de Villepin était sans doute ravi de passer un temps de temps avec sa fille aînée, née de son mariage passé avec Marie-Laure et qui réside depuis plusieurs années de l'autre côté de l'Atlantique, tout comme sa soeur Victoire.

Si elle s'est fait discrète dans le show business ces deux dernières années, Marie de Villepin a tout de même été dans l'actualité contre son gré il y a quelques mois, soupçonnée d'avoir été l'une des raisons de la rupture entre sa bonne copine Amber Heard et Johnny Depp... Plus récemment, elle prenait part à la pétition adressé aux candidats à la présidentielle française d'un collectif contre la dénutrition – dont elle est l'une des marraines, de même que la Miss France 2016 Iris Mittenaere.

Thomas Montet