Dominique Strauss-Kahn : Réapparition discrète avec Myriam à Roland-Garros

Les tribunes de Roland-Garros font le plein de personnalités après le lancement de la célèbre quinzaine le week-end dernier. Tandis que la sublime Miss Monde et ancienne Miss France Iris Mittenaere et le chanteur M. Pokora ont attiré tous les regards en affichant une complicité jusque-là insoupçonnée lors du match opposant le Français Gaël Monfils à l'Allemand Dustin Brown, un autre duo est passé un peu plus inaperçu. Il s'agit de l'ancien directeur général du FMI Dominique Strauss-Kahn et de sa compagne et fidèle conseillère Myriam L'Aouffir.

En chemise blanche, caché derrière une paire de lunettes de soleil, l'ancien époux d'Anne Sinclair profite d'une tranquillité qui contraste avec le tourbillon médiatique au coeur duquel il s'est retrouvé après le scandale du Sofitel et celui du Carlton. Loin de ses tracas judiciaires, lui qui fut accusé d'avoir agressé sexuellement Nafissatou Diallo en 2011, Dominique Strauss-Kahn vit une romance sans remous avec Myriam L'Aouffir, au point d'être à la limite de l'assoupissement dans les tribunes de la Porte d'Auteuil. Repéré à plusieurs reprises en flagrant délit de bâillements, l'homme politique de 68 ans n'a visiblement pas été emballé par les échanges sur terre battue.

Très discret sur la scène publique, l'ancien éléphant du Parti socialiste n'a même pas commenté l'élection présidentielle et ne se montre qu'en de rares occasions en couple. Sa dernière apparition avec Myriam L'Aouffir remontait à décembre 2016 lorsque le couple avait foulé le tapis rouge du 16e Festival international du film de Marrakech. Une présence qui ne devait rien au hasard puisque Dominique Strauss-Kahn et sa compagne se sont fait construire une villa au Maroc.