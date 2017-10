Donald Trump : Son dernier petit-fils a les mêmes cheveux que lui !

Rayon petits-enfants, Donald Trump a été gâté par ses trois aînés. Le neuvième et dernier de la bande, le petit Eric "Luke" Trump, est né pas plus tard que le 12 septembre. Il est le fils et premier enfant d'Eric Trump (33 ans), fils d'Ivana, et son épouse Lara Yunaska.

Sur son compte Instagram, Lara (35 ans) partage de nombreuses photos de son quotidien de jeune maman. La dernière photo postée amuse la Toile puisqu'elle montre son bébé, le cheveux blond tout fin et ébouriffé, comme une fameuse photo de son illustre grand-père grimpant dans l'avion présidentiel Air Force One et décoiffé par une bourrasque. La ressemblance est frappante mais force est de constater que le petit Eric est sacrément plus mignon que le président des Etats-Unis.