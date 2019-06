Doria Tillier, son couple avec Nicolas Bedos : "Je sais où nous en sommes"

Actuellement à l'affiche de la comédie Yves, depuis le 26 juin 2019 au cinéma, Doria Tillier a accordé une nouvelle interview au magazine Paris Match de ce jeudi. L'occasion pour la jolie brune de 33 ans d'évoquer le couple pour le moins intrigant qu'elle forme avec Nicolas Bedos.

"Il est vrai que nous nous sommes bien trouvés. nous avons un goût artistique en commun, on se comprend, a confié l'ex-miss météo du Grand Journal. C'est agréable d'avoir ce genre de connexion et de complicité." Après s'être déjà donné la réplique avec succès en 2016 dans le film Monsieur et Madame Adelman, le duo se retrouvera bientôt au cinéma dans un nouveau long métrage attendu pour la fin de l'année : La Belle Époque, une comédie dramatique écrite et réalisée par le fils de Guy Bedos, dans laquelle Doria Tillier sera entourée de Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant ou encore Pierre Arditi.