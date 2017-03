Dropped : Les pilotes des hélicos trop "vieux" ? Nouvelles révélations !

Le 9 mars 2015, deux hélicoptères étaient entrés en collision lors du tournage du jeu Dropped (TF1), causant la mort de plusieurs grands sportifs – Florence Arthaud (57 ans), Camille Muffat (25 ans), Alexis Vastine (28 ans) –, mais aussi de membres des équipes d'Adventure Line Productions et des deux pilotes argentins qui se trouvaient aux commandes des appareils. Alors que des nouvelles et étonnantes révélations sur le drame ont été faites ce week-end par L'Équipe, BFMTV a recueilli de nouveaux témoignages accablants.

Selon l'un des trois médecins présents sur place, les deux pilotes argentins n'auraient jamais dû être aux commandes des hélicoptères. Et pour cause, ils avaient des soucis de santé : "Le premier pilote avait une ceinture lombaire et j'ai constaté que le deuxième pilote avait des lunettes à forte correction, ce qui m'a étonné. Et il se déplaçait péniblement."

Un témoignage appuyé par l'un des photographes engagés par ALP. Ce dernier a également ajouté : "Le pilote me semblait vieux. Il portait deux paires de lunettes sur les yeux ou à double foyer (...). Le pilote ne savait pas faire fonctionner le GPS. Quelqu'un est venu l'aider à le faire fonctionner de l'extérieur."

Pour leur part, les familles des victimes ont crié leur colère à travers une lettre ouverte adressée à la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes Juliette Meadel.