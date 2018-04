Dwayne Johnson à nouveau papa : Torse nu, il présente son bébé au doux prénom

Carnet rose pour Dwayne Johnson et sa chérie Lauren Hashian ! Le couple a fêté l'arrivée d'une jolie petite fille, leur deuxième enfant ensemble. Déjà papa de Simone Alexandra (16 ans, dont la mère est Dany Garcia) et de l'adorable Jasmine (2 ans, avec Lauren), The Rock a vu naître sa troisième fille. Sur Instagram, lundi 23 avril, il a célébré, fidèle à lui-même, la venue au monde de ce bébé portant un nom digne d'une princesse des îles : Tiana Gia.

"Honoré et fier d'apporter au monde une autre fille forte", écrit l'acteur qui sera bientôt à l'affiche du blockbuster Rampage. "Tiana Gia Johnson est venue au monde comme une force de la nature, et maman @laurenhashianofficial a travaillé et accouché comme une véritable rockstar", raconte-t-il. Ému, le papa s'est affiché comblé et a une nouvelle fois marqué son attachement aux femmes. "J'ai été élevé entouré de femmes aimantes et puissantes, mais après avoir pris part à la naissance de Tia, j'ai du mal à exprimer ce nouveau degré d'amour, de respect et d'admiration que j'ai pour @laurenhashianofficial et toutes les mamans et femmes ici", avoue l'intéressé qui a également eu des mots très tendres pour le nourrisson.

"Tu as ma parole que je t'aimerai, te protégerai, te guiderai et te ferai rire pour le restant de mes jours", assure le papa, ivre de joie et très fier.

Félicitations à lui et surtout à sa compagne, et bienvenue Tiana !