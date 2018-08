Eddie Murphy bientôt papa pour la 10e fois : sa jolie chérie est enceinte

S'il s'agit du second bébé pour Paige, c'est donc bien le dixième pour la star hollywoodienne. De son mariage avec Nicole Mitchell, dont il a divorcé en 2006, Eddie Murphy est père de cinq enfants : Briana (28 ans), Myles (25 ans), Shayne (23 ans) et Bella (16 ans). Dans la fratrie, il y a aussi Eric (né en 1989 de ses amours avec Paulette McNeely), Christian (né en 1990 de sa relation avec Tamara Hood) et enfin Angel (née en 2007 de sa brève histoire avec Mel B).

En couple depuis 2012, Eddie Murphy et Paige Butcher s'étaient rencontrés pour la première fois six années plus tôt sur le tournage du film Big Mamma 2. Ni marié ni même fiancé, le duo reste très discret sur sa vie privée et n'a été aperçu que quelques fois à des événements officiels.