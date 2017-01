Eddy (La Villa 2) et Smaïl : "On est ensemble, mais..."

On pensait que Smaïl et Eddy n'étaient plus en couple et pourtant, le prétendant de La Villa des Coeurs brisés 2 (NT1) a laissé entendre le contraire lors de son passage dans le Mad Mag de NRJ12, ce lundi 30 janvier 2017.

Après qu'Ayem Nour lui a demandé s'il filait toujours le parfait amour avec le meilleur ami d'Anaïs Camizuli depuis la fin du tournage, le brun musclé a répondu : "On est très attachés aujourd'hui, on est toujours en contact (...). Maintenant, j'attends de le revoir pour définir notre relation." Et de préciser, sans terminer sa phrase : "On est ensemble, mais..." Une mise au point s'impose donc entre les deux candidats.

Au cours de son entretien avec Sam Zirah, Smaïl avait simplement évoqué sa rupture avec Eddy, peu de temps après leur retour en France : "J'ai quand même 35 ans, je vais sur mes 36 ans, Eddy en a 24. Ça fait quand même dix ans d'écart. La seule chose que je craignais, c'était nos vies professionnelles qui étaient totalement différentes. Je bosse la journée et j'ai mes week-ends et lui fait plutôt des bookings en boîte de nuit."

Le fait qu'Eddy ait dévoilé leur idylle sur le plateau du Mad Mag alors que la diffusion n'avait toujours pas débuté a également mis de l'eau dans le gaz entre les anciens tourtereaux comme l'avait admis Smaïl. De quoi laisser penser que leur histoire d'amour était définitivement terminée.