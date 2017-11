Eddy Mitchell et ses enfants : "Papa revenait exactement quand il fallait"

De retour dans les bacs avec le disque La Même Tribu (qui sera suivi d'un volume 2 en avril prochain), Eddy Mitchell se confie dans les pages du magazine Gala. L'occasion pour le chanteur de 75 ans de présenter sa fille Maryline, qui chante sur son album.

Discret papa de trois enfants, Maryline (née en 1965) et Eddy (né en 1962), issus de son mariage avec Françoise Lavit, ainsi que de Pamela (née en 1982) dont la maman est Muriel Bailleul, Eddy Mitchell n'avait jamais vraiment mis le siens dans la lumière. "J'ai toujours essayé de protéger mon clan. J'ai refusé toutes les photos dans notre maison, avec eux, parce que ça pouvait inci­ter des détraqués à leur faire du mal. Cette idée de protec­tion m'a toujours obsédé et ne m'a jamais quitté", dit-il. D'ailleurs, l'interprète de Couleur menthe à l'eau allait même jusqu'à refuser d'inviter "des gens du métier" à entrer chez lui. Exception faite de son ami de toujours Johnny Hallyday, à qui il a récemment rendu visite à l'hôpital et pour qui il s'inquiète. "Je me fais du souci pour lui, mais Johnny est un battant, il va en studio, il se bagarre", confie-t-il.

Bien que protégés, les enfants chanteur ont cependant parfois dû faire face aux absences liées à son métier. "Papa devait avoir des espèces d'antennes, parce qu'il revenait exactement quand il fallait, quand nous avions besoin de lui", affirme Maryline. Elle dit même que son frère et elle n'ont finalement pas tant souffert que ça.

Sur La Même Tribu, Eddy Mitchell multiplie les duos et a bien évidemment invité Johnny ainsi que d'autres pointures comme Renaud ou Julien Clerc, mais aussi sa fille Maryline. "Je savais qu'elle chan­ton­nait, mais j'ai décou­vert, il y a trois-quatre ans, qu'elle savait chan­ter. (...) Le résul­tat est très bon", dit-il. Entre-temps, il a même invité sa fille, qui a monté le groupe Maryline & The Family Company, à faire sa première partie en 2016. La musique est définitivement un truc de famille puisque son petit-fils a lui aussi lancé un groupe, Secret Value Orchestra et un label, D.KO Records. "Il a beaucoup de talent", dit le grand-père, très fier. La relève est assurée...

Thomas Montet

