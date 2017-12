Eddy Mitchell sur l'état de Johnny Hallyday : "Il respire, c'est un battant"

Eddy Mitchell fait partie, depuis de longues années, des amis fidèles de Johnny Hallyday. Un statut qui lui permet d'avoir de ses nouvelles et de pouvoir rassurer la communauté de fans du Taulier comme il l'a fait le 3 décembre dernier sur le plateau de LCI.

Invité d'Audrey Crespo-Mara à l'occasion de la sortie de son nouvel album Même tribu (dans les bacs depuis le 10 novembre dernier et sur lequel il partage le duo C'est un rocker avec Johnny Hallyday), Eddy Michell a évoqué l'état de santé de son vieil ami qui se bat vaillamment contre le cancer. "C'est un battant. Un Robocop, cousu de partout et il va bien. Tout va bien, il fonctionne. Il bouffe la vie, vraiment. Je l'ai vu il y a une semaine, il se soigne, il se bat. Croyez-moi, il respire, c'est un battant", a-t-il déclaré à la journaliste de LCI, envoyant un message aussi positif que ceux de Nathalie Baye.

Si Eddy Mitchell accepte de lâcher quelques déclarations sur Johnny Hallyday, alors que l'entourage de l'icône du rock de 74 ans préfère se concentrer sur sa convalescence plutôt que de s'exprimer, c'est parce qu'il se sent concerné par l'inquiétude des nombreux fans de Johnny. "Je comprends les inquiétudes, c'est la vie qui est ainsi faite, on y peut peu de choses, on peut simplement penser à lui et, si on est croyant, on peut prier pour lui. Et lui faire parvenir un message d'amour. C'est tout ce qu'on peut faire", a-t-il ajouté sur LCI.

La Vieille Canaille de 75 ans s'était montrée un peu mois coopérative quelques jours auparavant sur le plateau de Quotidien. "Je suis son ami, je ne suis pas son méde­cin de garde, donc je n'ai pas son bulle­tin de santé avec moi", avait-il répondu à Yann Barthès Audrey Crespo-Mara a eu bien plus de chance que l'animateur de TMC.

Dans une autre interview accordée à La Tribune de Genève, Eddy Mitchell s'est confié sur son amitié inébranlable avec Johnny Hallyday. "On se connaît tellement !", a-t-il commenté, livrant une anecdote inédite et inattendue. "Tiens, ça, c'est typiquement lui [Il décroche le bracelet indien de son poignet, ndlr]. Il m'a offert ça pour mon anniversaire. Lisez ! [Au dos, une dédicace gravée dans l'argent : "Happy Birthday Johnny 2012"]. Il me refourgue ses cadeaux ! C'est pas beau ? Vous pensez si je le porte avec fierté", a-t-il raconté avec humour, faisant oublier, le temps de quelques mots, que Johnny Hallyday poursuit son combat contre le cancer.