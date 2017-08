Eddy (Secret Story 7) arrêté en possession de drogue : Sa grande annonce !

Il y a quelques jours, Eddy, ex-candidat de Secret Story 7 (TF1), était placé en garde à vue après avoir été arrêté en possession de drogue (il avait plusieurs joints sur lui et de la cocaïne a été retrouvée à son domicile). Depuis, le candidat de télé-réalité a tenu à faire son mea culpa sur Twitter. "Sachez tout d'abord que je suis complètement choqué de la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Même si cela ne me concernait pas directement, j'ai réellement pris conscience de la gravité de la situation", a-t-il d'abord écrit.