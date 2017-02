Élisa Tovati : Pour la Saint-Valentin, elle dévoile un cliché de son mariage...

Ce mardi 14 février, les amoureux du monde entier fêtent la Saint-Valentin. Sur les réseaux sociaux, les messages d'amour affluent. La chanteuse et comédienne Élisa Tovati a elle aussi joué le jeu en postant sur Instagram une jolie photo...

Élisa Tovati est une femme comblée d'amour auprès de son mari Sébastien Saussez. La star de 40 ans, actuellement en vacances sous le soleil de Miami (où elle semble avoir rejoint sa soeur Laurine qui vit aux États-Unis), a posté un cliché avec sa moitié, pris en juin 2006 au moment de leur mariage. "Happy Saint-Valentin ! #amoureux #love #happy #ValentineDay #14ansDéja", a-t-elle commenté en légende. Le couple a été ensemble pendant quatre ans avant d'officialiser devant le maire. Depuis, les amoureux ont eu deux enfants : Joseph (8 ans) et Léo (3 ans).

Élisa Tovati a certes l'esprit à l'amour en ce jour spécial, il n'empêche qu'elle garde un oeil sur ses projets. La star, qui a changé de maison de disque pour rejoindre Capitole, travaille depuis plusieurs mois sur son nouvel album intitulé Me and My Robot. Elle a déjà dévoilé le single Take Me Far Away.